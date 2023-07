Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa reagiert am Vormittag positiv

Visa im Fokus

Die Aktie von Visa gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Visa legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 0,5 Prozent auf 243,33 USD.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 0,5 Prozent auf 243,33 USD zu. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 243,88 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 243,88 USD. Bisher wurden heute 7.019 Visa-Aktien gehandelt.

Am 12.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 243,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 175,09 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,04 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 25.04.2023 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,09 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.189,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.985,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 23.07.2024 dürfte Visa die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2023 8,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

