Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Visa am Montagnachmittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Visa. Zuletzt konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 241,14 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 241,14 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Visa-Aktie sogar auf 241,47 USD. Mit einem Wert von 241,01 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 168.973 Visa-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.07.2023 auf bis zu 245,37 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Visa-Aktie mit einem Kursplus von 1,75 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 174,80 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 27,51 Prozent sinken.

Visa ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 1,98 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.123,00 USD – ein Plus von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 7.275,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Visa am 25.10.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,65 USD fest.

