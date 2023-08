Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gibt am Montagvormittag ab

Visa im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 239,96 USD ab.

Die Visa-Aktie wies um 22:15 Uhr Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 239,96 USD abwärts. In der Spitze büßte die Visa-Aktie bis auf 239,14 USD ein. Bei 239,36 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.906 Visa-Aktien.

Am 18.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 175,09 USD ab. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 37,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 26.07.2023. Es stand ein EPS von 2,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 1,98 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8.123,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.275,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,65 USD je Visa-Aktie.

