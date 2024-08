Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochnachmittag gesucht

Blick auf Visa-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Visa. Zuletzt sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 260,51 USD zu.

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 260,51 USD. Kurzfristig markierte die Visa-Aktie bei 260,87 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 260,87 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 174.749 Visa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 290,96 USD. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 10,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 227,81 USD. Mit Abgaben von 12,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Visa-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,13 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 318,50 USD.

Visa gewährte am 23.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,00 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,90 Mrd. USD im Vergleich zu 8,12 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 22.10.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,92 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

