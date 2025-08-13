DAX24.352 +0,7%ESt505.427 +0,7%Top 10 Crypto16,73 -1,6%Dow44.854 -0,2%Nas21.743 +0,1%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1662 -0,4%Öl66,30 +0,9%Gold3.343 -0,4%
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa steigt am Donnerstagnachmittag

14.08.25 16:09 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa steigt am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 344,41 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
295,85 EUR 4,20 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 344,41 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Visa-Aktie bei 345,73 USD. Bei 343,13 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 166.734 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD an. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 9,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 258,74 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2024). Abschläge von 24,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,40 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 385,40 USD für die Visa-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,69 USD gegenüber 2,40 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 10,17 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,90 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 28.10.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,43 USD je Visa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

ING-Aktie fester: ING-Kunden erhalten Zugang zu PayPal-Konkurrent Wero

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor einem Jahr verdient

Bildquellen: Olga Kolos / Shutterstock.com

Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.05.2018Visa NeutralUBS AG
15.04.2016Visa NeutralCompass Point
24.07.2015Visa HoldTopeka Capital Markets
24.07.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
30.01.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012Visa sellUBS AG
12.09.2012Visa sellUBS AG
26.07.2012Visa sellUBS AG
09.07.2012Visa sellUBS AG
11.12.2008Visa underperformCowen and Company, LLC

