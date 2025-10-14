Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Visa am Abend zu

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Visa. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 349,23 USD zu.

Die Visa-Aktie konnte um 20:06 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 349,23 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Visa-Aktie bei 349,78 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 341,68 USD. Bisher wurden via New York 327.998 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 375,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 7,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 277,99 USD erreichte der Anteilsschein am 15.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 25,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Visa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,39 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Visa 2,08 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 385,40 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 29.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,69 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,17 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Visa veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,43 USD je Aktie belaufen.

