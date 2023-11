Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa steigt am Nachmittag

Blick auf Visa-Kurs

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Visa-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Das Papier von Visa legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 246,99 USD. Die Visa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 247,25 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 246,17 USD. Zuletzt wurden via New York 159.763 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 14.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 250,06 USD. 1,24 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,14 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 18,16 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 24.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,33 USD gegenüber 1,93 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.609,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.787,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Visa am 01.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,89 USD je Visa-Aktie belaufen.

