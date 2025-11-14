Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gibt am Freitagnachmittag nach

Aktie im Blick

Die Aktie von Visa gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 331,79 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 331,79 USD. Das Tagestief markierte die Visa-Aktie bei 331,23 USD. Bei 334,83 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 132.494 Aktien.

Bei 375,51 USD erreichte der Titel am 12.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Visa-Aktie mit einem Kursplus von 13,18 Prozent wieder erreichen. Bei 299,05 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Visa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,36 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,69 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Visa-Aktie bei 396,40 USD.

Visa ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Visa 2,65 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,72 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.01.2026 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Visa einen Gewinn von 12,79 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

