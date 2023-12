Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Visa

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 259,37 USD.

Das Papier von Visa befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,1 Prozent auf 259,37 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Visa-Aktie bis auf 259,23 USD. Bei 262,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 241.430 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 263,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,40 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 202,14 USD ab. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 28,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Visa gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.609,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.787,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 9,89 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Gewinne

Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge

Freundlicher Handel: Dow Jones steigt am Mittag