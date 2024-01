Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Montagmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Visa. Das Papier von Visa legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 242,35 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:02 Uhr 0,4 Prozent auf 242,35 EUR. Bei 242,35 EUR erreichte die Visa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 241,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.317 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 242,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,19 Prozent. Am 16.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 197,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 18,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Visa veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.609,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.787,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Visa am 25.01.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Visa-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 23.01.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,89 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

