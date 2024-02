Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Visa. Das Papier von Visa konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 259,45 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 11:50 Uhr 0,2 Prozent auf 259,45 EUR. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 259,50 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 259,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 1.315 Stück.

Am 08.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 260,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 0,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 197,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 24,07 Prozent Luft nach unten.

Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,15 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 25.01.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,18 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.634,00 USD – ein Plus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 7.936,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,92 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Visa-Aktie freundlich: Visa steigert Zahlungsvolumen - Wachstum in Deutschland

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 10 Jahren abgeworfen

Minuszeichen in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer