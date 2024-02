Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Notierung im Fokus

Die Aktie von Visa zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 278,50 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 278,50 USD zu. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 278,56 USD an. Bei 277,66 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 124.166 Visa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.02.2024 bei 279,99 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Visa-Aktie mit einem Kursplus von 0,54 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.03.2023 (208,81 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,02 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 USD. Im Vorjahr hatte Visa 1,80 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 25.01.2024 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 2,18 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.634,00 USD im Vergleich zu 7.936,00 USD im Vorjahresquartal.

Visa wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 9,92 USD fest.

