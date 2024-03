Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Visa-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 285,04 USD nach.

Die Visa-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 285,04 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Visa-Aktie bis auf 283,13 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 283,55 USD. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 1.275.744 Aktien.

Am 14.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 288,96 USD ein 52-Wochen-Hoch. 1,38 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,81 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Visa-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,15 USD belaufen.

Am 25.01.2024 hat Visa die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,41 USD. Im letzten Jahr hatte Visa einen Gewinn von 2,18 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.634,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.936,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 23.04.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 9,92 USD je Visa-Aktie.

