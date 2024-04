Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Visa. Der Visa-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 275,30 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 275,30 USD. Bei 274,43 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 277,89 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 182.400 Visa-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (290,96 USD) erklomm das Papier am 22.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 216,14 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,15 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 25.01.2024. Das EPS belief sich auf 2,41 USD gegenüber 2,18 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Visa 8.634,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.936,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Visa wird am 23.04.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 29.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2024 9,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

