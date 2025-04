Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Visa zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 338,38 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 338,38 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Visa-Aktie bei 338,44 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 336,93 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 139.401 Visa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 366,53 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 252,74 USD fiel das Papier am 26.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 25,31 Prozent wieder erreichen.

Visa-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,41 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 393,00 USD.

Visa gewährte am 30.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Visa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,40 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,63 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,51 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Visa am 29.04.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 28.04.2026.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2025 11,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

