Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Aktien in diesem Artikel Visa 212,50 EUR

-0,23% Charts

News

Analysen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Visa-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 231,19 USD. Bei 231,60 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 230,81 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 231,19 USD. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 91.126 Stück gehandelt.

Am 25.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 238,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,97 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 174,80 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 24,39 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Visa veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,09 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,79 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.189,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.985,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,59 USD je Visa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

ChatGPT stellt Aktien-Portfolio zusammen - und schlägt beliebte Fonds deutlich

NYSE-Titel MasterCard-Aktie stärker: MasterCard kann Erlöse deutlich steigern

NYSE-Titel Visa-Aktie legt zu: MasterCard-Rivale Visa steigert Umsatz und Gewinn

Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc.

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com