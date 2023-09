Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagnachmittag im Aufwind

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 242,14 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 242,14 USD. Bei 242,39 USD erreichte die Visa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 241,90 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.521.648 Visa-Aktien den Besitzer.

Bei 250,06 USD erreichte der Titel am 14.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,27 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 174,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 27,81 Prozent Luft nach unten.

Visa ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,98 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 8.123,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.275,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 25.10.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,67 USD je Aktie belaufen.

