Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa steigt am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Visa zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Visa-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 227,90 EUR.

Die Visa-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 227,90 EUR. Der Kurs der Visa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 228,70 EUR zu. Bei 227,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.065 Visa-Aktien umgesetzt.

Bei 233,00 EUR markierte der Titel am 11.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,24 Prozent hinzugewinnen. Am 22.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 191,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,06 Prozent.

Am 24.10.2023 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.609,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.787,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 01.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Visa einen Gewinn von 9,89 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor 3 Jahren verdient

Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge

Handel in New York: Dow Jones im Aufwind