Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Visa

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 241,90 EUR.

Die Visa-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:14 Uhr um 0,2 Prozent auf 241,90 EUR nach. In der Spitze büßte die Visa-Aktie bis auf 241,05 EUR ein. Bei 241,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 469 Visa-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 243,50 EUR erreichte der Titel am 15.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 0,66 Prozent niedriger. Bei 197,00 EUR fiel das Papier am 16.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,56 Prozent.

Am 24.10.2023 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.609,00 USD – ein Plus von 10,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 7.787,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 25.01.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Visa-Anleger Experten zufolge am 23.01.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 9,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

