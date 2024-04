Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Visa-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 272,75 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 272,75 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Visa-Aktie bei 274,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 270,75 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 182.295 Visa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 290,96 USD. Gewinne von 6,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 216,14 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,75 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,15 USD.

Am 25.01.2024 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,41 USD gegenüber 2,18 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 8.634,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.936,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,80 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 23.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Visa.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 9,92 USD je Visa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags in der Verlustzone

Zuversicht in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag