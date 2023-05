Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gibt am Dienstagnachmittag ab

Aktien in diesem Artikel Visa 211,70 EUR

Das Papier von Visa befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,5 Prozent auf 231,63 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Visa-Aktie ging bis auf 231,34 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 232,56 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 146.255 Visa-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 238,05 USD erreichte der Titel am 25.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 2,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 174,80 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 24,53 Prozent Luft nach unten.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,79 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,07 Prozent auf 7.985,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.189,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Visa am 25.07.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 8,59 USD im Jahr 2023 aus.

