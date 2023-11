Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagnachmittag im Aufwind

So bewegt sich Visa

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Visa. Zuletzt stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 249,24 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 249,24 USD zu. Bei 249,24 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 248,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 211.682 Visa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 250,06 USD. Dieser Kurs wurde am 14.09.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 0,33 Prozent Luft nach oben. Am 23.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,14 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 23,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Visa ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,33 USD gegenüber 1,93 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.609,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 7.787,00 USD eingefahren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 9,89 USD im Jahr 2024 aus.

