Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 266,27 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 266,27 USD nach oben. Der Kurs der Visa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 266,47 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 264,42 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 179.583 Stück.

Bei 266,47 USD markierte der Titel am 17.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 0,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 208,81 USD fiel das Papier am 17.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 21,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 24.10.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.787,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.609,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.01.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Visa-Anleger Experten zufolge am 23.01.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 9,89 USD je Visa-Aktie.

