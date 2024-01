Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochvormittag gefragt

Visa im Fokus

Die Aktie von Visa zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im AMEX-Handel gewannen die Visa-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 22:15 Uhr wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 265,22 USD nach oben. Bei 265,30 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 265,00 USD. Zuletzt wurden via AMEX 1.986 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 16.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 265,30 USD an. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 0,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,89 USD. Dieser Wert wurde am 17.03.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 21,24 Prozent sinken.

Am 24.10.2023 hat Visa die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,56 Prozent auf 8.609,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.787,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.01.2024 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 23.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2024 9,89 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

