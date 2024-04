Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verteuert sich am Mittwochnachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 273,62 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 273,62 USD. In der Spitze gewann die Visa-Aktie bis auf 273,98 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 273,30 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 117.815 Visa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 290,96 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,34 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 216,14 USD. Mit Abgaben von 21,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,15 USD. Im Vorjahr erhielten Visa-Aktionäre 1,80 USD je Wertpapier.

Visa ließ sich am 25.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,18 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.634,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.936,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Visa am 23.04.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 9,92 USD fest.

