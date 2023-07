Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gewinnt am Nachmittag

Kurs der Visa

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Visa. Zuletzt ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 244,39 USD.

Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 244,39 USD. Bei 244,49 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 243,11 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 159.579 Visa-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 244,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2023). Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 0,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 174,80 USD. Abschläge von 28,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Visa am 25.04.2023 vor. Visa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,79 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 7.985,00 USD gegenüber 7.189,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 25.07.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Visa dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,60 USD je Visa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Das sind die 10 wertvollsten Börsenunternehmen im ersten Halbjahr 2023

NVIDIA, Meta, Carnival und Co.: Diese Aktien haben im Bullenmarkt 2023 bisher am besten performt

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Visa eingebracht