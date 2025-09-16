Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochabend fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Visa zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Visa-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 345,14 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 345,14 USD. Der Kurs der Visa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 345,19 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 339,94 USD. Zuletzt wechselten via New York 403.492 Visa-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 375,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,80 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 268,24 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Visa-Aktie 28,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Visa-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,39 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 385,40 USD.

Visa ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,40 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,17 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8,90 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Visa am 28.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,43 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

