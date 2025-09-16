DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,31 +0,1%Dow45.888 +0,3%Nas22.226 -0,5%Bitcoin97.698 -0,7%Euro1,1848 -0,1%Öl67,74 -1,1%Gold3.650 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt stabil -- Fed senkt Leitzins -- US-Börsen uneinheitlich --China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
CLO-ETFs: Endlich Zugang zu institutionellen Renditen CLO-ETFs: Endlich Zugang zu institutionellen Renditen
CLO-ETFs: Endlich Zugang zu institutionellen Renditen CLO-ETFs: Endlich Zugang zu institutionellen Renditen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienkurs im Fokus

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochabend fester

17.09.25 20:24 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochabend fester

Die Aktie von Visa zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Visa-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 345,14 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
289,45 EUR 2,15 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 345,14 USD. Der Kurs der Visa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 345,19 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 339,94 USD. Zuletzt wechselten via New York 403.492 Visa-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 375,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,80 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 268,24 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Visa-Aktie 28,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Visa-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,39 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 385,40 USD.

Visa ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,40 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,17 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8,90 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Visa am 28.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,43 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen

Top-Positionen des Schweizer Finanzriesen: Das sind die größten US-Aktien im Portfolio der UBS

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor einem Jahr eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: Visa und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Olga Kolos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Visa Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.05.2018Visa NeutralUBS AG
15.04.2016Visa NeutralCompass Point
24.07.2015Visa HoldTopeka Capital Markets
24.07.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
30.01.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012Visa sellUBS AG
12.09.2012Visa sellUBS AG
26.07.2012Visa sellUBS AG
09.07.2012Visa sellUBS AG
11.12.2008Visa underperformCowen and Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Visa Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen