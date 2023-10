Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagmittag nahezu unverändert

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Visa. Mit einem Wert von 227,40 EUR bewegte sich die Visa-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Visa-Aktie ließ sich um 11:46 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 227,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Visa-Aktie bisher bei 227,65 EUR. In der Spitze büßte die Visa-Aktie bis auf 227,05 EUR ein. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 227,10 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 855 Visa-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (233,00 EUR) erklomm das Papier am 11.09.2023. Gewinne von 2,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 186,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,92 Prozent.

Visa ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,98 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent auf 8.123,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.275,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Visa-Anleger Experten zufolge am 22.10.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,68 USD fest.

