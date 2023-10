Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagvormittag gefragt

Visa im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Visa. Das Papier von Visa legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 1,1 Prozent auf 239,91 USD.

Um 22:15 Uhr sprang die Visa-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 239,91 USD zu. Bei 240,28 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 239,08 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 3.701 Visa-Aktien den Besitzer.

Bei 250,00 USD markierte der Titel am 14.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2022 (182,50 USD). Mit einem Kursverlust von 23,93 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 25.07.2023 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Visa im vergangenen Quartal 8.123,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Visa 7.275,00 USD umsetzen können.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Visa-Anleger Experten zufolge am 22.10.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,68 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

