Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa legt am Vormittag zu

Die Aktie von Visa zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Visa-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 248,37 USD.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 0,1 Prozent auf 248,37 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Visa-Aktie bisher bei 249,25 USD. Bei 248,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via AMEX 7.788 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 14.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 250,00 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,66 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 202,62 USD fiel das Papier am 23.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Visa ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.609,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.787,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 9,89 USD je Visa-Aktie.

