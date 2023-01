Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Vormittag kaum bewegt

Die Visa-Aktie wies um 09:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 206,60 EUR. Der Kurs der Visa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 206,60 EUR zu. Bei 206,60 EUR markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 206,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 28 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2022 bei 214,70 EUR. Gewinne von 3,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 171,44 EUR am 08.03.2022. Mit Abgaben von 20,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 25.10.2022 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,93 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,62 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.787,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.559,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Visa wird am 26.01.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Visa-Anleger Experten zufolge am 01.02.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,30 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Visa prüft neues automatisches Zahlungssystem auf Ethereum-Blockchain

Erste Schätzungen: Visa legt Quartalsergebnis vor

An Weltbörsen kein deutsches Unternehmen mehr unter "Top 100"

Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc.

Bildquellen: varandah / Shutterstock.com