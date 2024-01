Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Visa. Zuletzt konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 267,85 USD.

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 267,85 USD. Bei 268,37 USD erreichte die Visa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 267,88 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 196.906 Visa-Aktien.

Bei einem Wert von 268,37 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,81 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 22,04 Prozent sinken.

Visa veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Visa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,93 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 8.609,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.787,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.01.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 23.01.2025.

In der Visa-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 9,89 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

