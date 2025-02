Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Visa

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 355,21 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 355,21 USD. Zwischenzeitlich stieg die Visa-Aktie sogar auf 355,47 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 353,69 USD. Zuletzt wechselten via New York 227.902 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 14.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 356,08 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 252,74 USD fiel das Papier am 26.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,70 USD, nach 2,08 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 393,00 USD je Visa-Aktie an.

Am 30.01.2025 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,51 Mrd. USD im Vergleich zu 8,63 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Visa wird am 29.04.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2025 11,28 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

