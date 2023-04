Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa präsentiert sich am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel Visa 213,35 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 11:55 Uhr 0,4 Prozent auf 213,75 EUR. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 213,85 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 213,55 EUR. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 460 Stück gehandelt.

Am 08.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 216,25 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,16 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 177,66 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 20,31 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 26.01.2023 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,81 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.936,00 USD im Vergleich zu 7.059,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Visa-Bilanz für Q2 2023 wird am 25.04.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 23.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Visa.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 8,47 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

