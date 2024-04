Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

So bewegt sich Visa

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 272,24 USD abwärts.

Der Visa-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 272,24 USD. Der Kurs der Visa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 271,62 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 272,57 USD. Zuletzt wechselten 112.857 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 290,96 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 216,14 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Visa-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,15 USD belaufen.

Am 25.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.634,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.936,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Visa am 23.04.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Visa-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2024 9,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

