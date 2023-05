Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa macht am Nachmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Visa 216,00 EUR

Um 15:53 Uhr wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 232,89 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Visa-Aktie bei 233,24 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 232,64 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 115.798 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 238,05 USD. Dieser Kurs wurde am 25.01.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,22 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 174,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 33,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 25.04.2023 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.189,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.985,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Visa am 25.07.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 12,04 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

