Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 240,58 USD.

Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 240,58 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Visa-Aktie bis auf 240,55 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 243,10 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 257.590 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 17.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 245,37 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 174,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 25.04.2023 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,09 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7.985,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.189,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 25.07.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Visa veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Visa-Anleger Experten zufolge am 23.07.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,60 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

