Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Um 12:22 Uhr ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 210,75 EUR. Die Visa-Aktie legte bis auf 211,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 210,55 EUR. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 1.257 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2022 auf bis zu 214,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 1,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2021 bei 168,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,45 Prozent.

Visa ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,98 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,49 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Visa 7.275,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.130,00 USD erwirtschaftet worden.

Visa wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Visa einen Gewinn von 7,40 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

