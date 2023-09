Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Montagvormittag leichter

Aktienentwicklung

Die Aktie von Visa gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Visa-Aktie notierte zuletzt im AMEX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 240,76 USD.

Die Visa-Aktie gab im AMEX-Handel um 22:15 Uhr um 0,3 Prozent auf 240,76 USD nach. In der Spitze büßte die Visa-Aktie bis auf 240,19 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 241,74 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 10.073 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 14.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 250,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,84 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 175,09 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 27,28 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Visa gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,16 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Visa ein EPS von 1,98 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 8.123,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.275,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,66 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Visa am 25.10.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

