Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Visa

Visa im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 290,00 USD.

Das Papier von Visa befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,5 Prozent auf 290,00 USD ab. Im Tief verlor die Visa-Aktie bis auf 290,00 USD. Bei 291,84 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 113.696 Visa-Aktien.

Am 17.09.2024 markierte das Papier bei 293,07 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 1,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 227,81 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,44 Prozent.

Visa-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,12 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 318,50 USD für die Visa-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Visa am 23.07.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,12 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,90 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 22.10.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 9,92 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Die größten Börsengänge neben Alibaba und Aramco

Minuszeichen in New York: Dow Jones startet mit Verlusten

Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Mittwochnachmittag im Minus