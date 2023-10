Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag im Minus

Visa im Blick

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 238,41 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Visa-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 238,41 USD abwärts. Die Visa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 237,59 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 239,96 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 176.498 Visa-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 250,06 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2023). Gewinne von 4,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 184,77 USD. Dieser Wert wurde am 20.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 25.07.2023. Das EPS belief sich auf 2,16 USD gegenüber 1,98 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.123,00 USD im Vergleich zu 7.275,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 24.10.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Visa rechnen Experten am 22.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,68 USD je Visa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Donnerstagshandel in New York: Dow Jones schließt in der Verlustzone

Börse New York in Rot: Dow Jones zum Start im Minus

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Visa eingebracht