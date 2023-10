Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Vormittag gefragt

So bewegt sich Visa

Die Aktie von Visa zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Visa konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,5 Prozent auf 240,99 USD.

Die Visa-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 240,99 USD. Bei 240,99 USD erreichte die Visa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 239,79 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 3.781 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 14.09.2023 markierte das Papier bei 250,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 3,60 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 183,17 USD ab. Mit Abgaben von 23,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 25.07.2023 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,98 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 8.123,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.275,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 24.10.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Visa veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 22.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 8,68 USD im Jahr 2023 aus.

