Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie von Visa gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Visa konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 259,07 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 259,07 USD zu. Die Visa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 259,58 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 259,28 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 164.084 Visa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 263,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,52 Prozent hinzugewinnen. Am 23.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 202,14 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Visa veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.609,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.787,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Visa-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.02.2024 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 9,89 USD je Aktie aus.

