Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Visa. Zuletzt konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 247,45 EUR.

Das Papier von Visa legte um 12:03 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 247,45 EUR. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 247,55 EUR an. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 246,75 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.393 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 247,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 197,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.03.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 20,39 Prozent wieder erreichen.

Am 24.10.2023 hat Visa die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,33 USD, nach 1,93 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.609,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 7.787,00 USD eingefahren.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.01.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 23.01.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 9,89 USD je Visa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Handel in New York: Dow Jones schließt in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Schwacher Handel in New York: So performt der Dow Jones aktuell