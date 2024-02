Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Montagmittag südwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 278,56 USD nach.

Das Papier von Visa gab in der New York-Sitzung ab. Um 22:15 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 278,56 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Visa-Aktie bei 277,87 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 280,96 USD. Zuletzt wechselten 3.084.903 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 281,09 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 0,91 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 208,81 USD erreichte der Anteilsschein am 17.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 33,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,15 USD, nach 1,80 USD im Jahr 2023.

Visa gewährte am 25.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,41 USD. Im letzten Jahr hatte Visa einen Gewinn von 2,18 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.634,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.936,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Visa ein EPS in Höhe von 9,92 USD in den Büchern stehen haben wird.

