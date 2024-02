Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Montagvormittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Visa gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Visa-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 278,56 USD.

Die Visa-Aktie musste um 22:15 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 278,56 USD. Die Visa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 277,87 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 280,96 USD. Bisher wurden via New York 3.084.903 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 16.02.2024 auf bis zu 281,09 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 208,81 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 33,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,15 USD ausgeschüttet werden.

Am 25.01.2024 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,41 USD gegenüber 2,18 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.936,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.634,00 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Visa am 23.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 9,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

