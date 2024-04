Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Visa

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 269,97 USD abwärts.

Das Papier von Visa gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 269,97 USD abwärts. Die Visa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 269,75 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 272,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 479.748 Visa-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (290,96 USD) erklomm das Papier am 22.03.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,77 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 216,14 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 19,94 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,15 USD.

Visa veröffentlichte am 25.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8.634,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.936,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.04.2024 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Visa-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 29.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 9,92 USD je Visa-Aktie.

