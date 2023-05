Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagvormittag höher

Aktien in diesem Artikel Visa 217,20 EUR

Die Visa-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 233,69 USD. Kurzfristig markierte die Visa-Aktie bei 234,09 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 232,93 USD. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 9.296 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (235,36 USD) erklomm das Papier am 22.04.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 0,71 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (175,09 USD). Mit einem Kursverlust von 25,08 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 25.04.2023 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,09 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.985,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.189,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Visa-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.07.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,04 USD fest.

