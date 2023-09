Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Blick auf Visa-Kurs

Die Aktie von Visa zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Visa-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 244,66 USD.

Die Visa-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 244,66 USD. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 245,07 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 241,98 USD. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 12.765 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 250,00 USD erreichte der Titel am 14.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 175,09 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 28,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Visa ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 1,98 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.123,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.275,00 USD ausgewiesen worden waren.

Visa wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Visa ein EPS in Höhe von 8,67 USD in den Büchern stehen haben wird.

