Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Vormittag im Plus

Um 09:22 Uhr ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 191,28 EUR. In der Spitze gewann die Visa-Aktie bis auf 191,28 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 191,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 265 Visa-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (214,70 EUR) erklomm das Papier am 22.07.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,91 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.12.2021 Kursverluste bis auf 168,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,86 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 26.07.2022 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,98 USD gegenüber 1,49 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 7.275,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.130,00 USD umgesetzt.

Die Visa-Bilanz für Q4 2022 wird am 25.10.2022 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 7,42 USD je Aktie aus.

